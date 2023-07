Ascesa | caduta e rinascita di V?ra ?áslavská | l’atleta antisovietica

(Di lunedì 3 luglio 2023) «Vi parlo da Città del Messico, è il 25 ottobre 1968. Nella giornata che doveva celebrare il trionfo della ginnastica cecoslovacca stiamo assistendo al più grande scandalo delle Olimpiadi moderne. La nostra atleta V?ra ?ha terminato il suo turno con un punteggio più alto della seconda classificata, la sovietica Larisa Petrik, ma le due ginnaste ora stanno salendo insieme sul gradino più alto del podio. La giuria ha ribaltato il risultato finale su pressione di un delegato della federazione dell’U, incurante del verdetto emesso in piena libertà dai giudici. Contro ogni regolamento, alla ginnasta di Dolinsk è stato aumentato il punteggio di una precedente esibizione, e ora le due atlete sono appaiate a parimerito in prima posizione. Una cosa mai vista nella storia di questo sport. Natal’ja Ku?inskaja è invece la medaglia di bronzo che chiude il podio della ...

Ascesa, caduta e rinascita di Vera Cáslavská, l’atleta antisovietica Linkiesta.it

