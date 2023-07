Innovazione", che ha visto nel museo veneziano andare in scena il primo appuntamento, con ospiti provenienti da ambienti e discipline diversi, ma uniti dalla riflessione sul ......suoi lettori le più belle mete estive coniugando cultura e natura all'insegna della. ... Gli appassionati d'possono fare un salto a Tivoli , a poca distanza da Roma, per scoprire Villa ...Per gli appassionati di, teatro e non solo sarà possibile partecipare al laboratorio sulla ...della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - Vettore 'Cultura della' (SNSVS3) ...

Arte e sostenibilità, da Peggy Guggenheim "Art 4 a Better Future" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE