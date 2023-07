(Di lunedì 3 luglio 2023) Ognuno di noi potrebbe averad avere una casa ingratuita.rla può permettere di dare una svolta alla propria. Il problema abitativo nel nostro paese è sempre più sentito da parte della popolazione più indigente. Secondo quanto riportato dall’Istat, sono 96.197 le persone che si trovano senza un tetto sulla testa. Numeri che, se fossero messi a paragone con il 2014, sono aumentati vertiginosamente, dato che in quell’anno se ne stimavano 50 mila circa. Una situazione allo sbando e che urge di essere affrontata il prima possibile da parte delle istituzioni. La casa gratuita – Ilovetrading.itIntanto, però, non ci sono solo le brutte notizie a parlare di questo argomento, ma ce ne sono alcune che possono fare al caso di tutti. La prima di queste, però, viene dal di fuori dei nostri confini ...

i Romani: ecco 'Casinum' La città e il territorio subirono quindi la dominazione dei fieri ...pronti a fuggire sui monti al momento dell'arrivo dei nemici e a far ritorno nelle proprie...Diversamente, la tribù sudamericana degli yanomami, vive in abitazioni semipermanenti chiamate Xapuno, grandiplurifamiliari chea ospitare sino a duecento individui, considerate unità ...... le grandi casi editrici cestinano i manoscritti che, e solo con un po' di fatica ci si potrà riuscire con una piccola casa editrice. Se scomparissero le piccoleeditrici, invero, non ...

Arrivano le case in affitto gratis (finalmente) rivendica il tuo diritto subito e cambi vita iLoveTrading

Nel piatto oltre mezzo milione. Chi aveva fatto richiesta riceverà fino a cinquemila euro. Il sindaco: "Procedimento complesso" ...