Arriva il giorno di Giuntoli | firme e annunci | inizia una nuova era alla Juve | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 3 luglio 2023) 2023-07-03 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Meme e fotomontaggi circolano ormai da un bel pezzo, uno dei più gettonati è quello che vede Cristianoato desattamente come venne fatto cinque anni fa con Cristiano Ronaldo: tutto uguale, il volto del ds dello scudetto del Napoli al posto di quello di CR7. Non si arriverà a tanto nelle prossime oreContinassa, ma la fantasia dei tifosi bianconeri viaggia già da un po’ nella speranza che propriopossa diventare l’uomo giusto per ridare entusiasmo e una visione diversa dopo un triennio di delusioni a tutto il progetto sportivo della. E se il verox doveva essere venerdì 30 giugno, com’è ...