Arbitri Serie A | Serra dismesso! Irrati e Valeri al VAR | le nomine

(Di lunedì 3 luglio 2023) I vertici dell'AIA, nel corso della conferenza stampa indetta per introdurre le novità della stagione 2023/24, ha ufficializzato gli addii e lenella squadra: spicca l'addio di– I vertici dell'AIA, nel corso della conferenza stampa indetta a conclusione della stagione ha dato novità in merito agli organici per la stagione 2023/2024. Sono otto gliCAN A-B a lasciare, di cui 5 per "valutazioni tecniche":, Mele, Gariglio, Meraviglia, Paterna, e Maggioni. Massimilianoe Paolo, vicini ai limiti di età, passeranno entrambi al Var. I promossi dalla CAN PRO saranno Di Marco, Collu, Tremolada, Monaldi e Bonacina.

