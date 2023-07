Arbitri | Rocchi confermato designatore | “Serra dismesso esclusivamente per motivi tecnici”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Gianlucaè statoin via ufficiale comedella CAN A-B per la stagione 2023/2024. L’ex fischietto internazionale toscano dunque per la terza annata consecutiva è a capo della squadra arbitrale che dirige regolarmente le partite di Serie A e Serie B e la conferma è stata resa nota nel corso della conferenza stampa di fine stagione, con vista sulla prossima, da parte dell’Aia. Ilha spiegato le varie scelte a livello di dismissioni e promozioni: “Grande orgoglio e grande responsabilità. Ringrazio i ragazzi che sono stati dismessi, ho avuto difficoltà a dir loro che lasciavano un sogno. Marcoè tra chi è stato avvicendato,per, mi dispiace che siano uscite altre cose. Se anche ...

, i promossi e i bocciati da. Rigori e terne arbitrali femminili . Novità arbitrali, lotta alle perdite di tempo e ai rigorini.ha indicato la via maestra: "Bisogna sveltire ...Fonti dell' Associazione Italianariferiscono sempre che l'esclusione dell'arbitro Marco ... Meraviglia, Gariglio e Paternò) e altri cinque sono stati 'promossi' dacapo del settore ...Promossi invece dalla Can C, gliDi Marco, Bonacina (controverso arbitro del caso Lecco - ... Quasi sicuramente sarà rinnovata la carica di designatore die Irrati e Valeri ancora ...

Arbitri, giro di vite di Rocchi: dal regolamento ai promossi e bocciati Virgilio Sport

Giovani in rampa di lancio ed un cambio netto del rapporto panchina/allenatore-arbitro. Ripartirà da questi principi la nuova annata della squadra arbitrale ...Dal 7 agosto via al ritiro a Cascia, centro sportivo top con due campi in erba, piscina, hotel e country solo per la squadra di Rocchi: ecco i segreti dell’Élite ...