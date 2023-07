Arbitri | presentati gli organi tecnici Aia | le conferme e le novità

(Di lunedì 3 luglio 2023) Rocchi e Ciampi confermati responsabili di CAN e CAN C, Trefoloni resta alla guida del Settore Tecnico Arbitrale

Tante conferme e qualche novità. I nuovi Organi Tecnici Nazionali dell'AIA sono statioggi in occasione della conferenza stampa che si è tenuta come da tradizione nella Sala '...Carlo ...Tante conferme e qualche novità. I nuovi Organi Tecnici Nazionali dell'AIA sono statioggi in occasione della conferenza stampa che si è tenuta come da tradizione nella Sala '...Carlo ...Tante conferme e qualche novità. I nuovi Organi Tecnici Nazionali dell'AIA sono statioggi in occasione della conferenza stampa che si è tenuta come da tradizione nella Sala '...Carlo ...

Presentati gli Organi Tecnici dell'AIA. Gravina: “Arbitri spina dorsale ... FIGC

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – Tante conferme e qualche novità. I nuovi Organi Tecnici Nazionali dell’AIA sono stati presentati oggi in occasione della conferenza stampa che si è tenuta come da tradizio ...Verrà mandata in onda l'audio legato agli episodi che sono stati oggetto di discussione durante la stagione di Serie A.