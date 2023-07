Arbitri | novità in Serie A | audio su episodi saranno pubblici

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) In arrivo unanella prossima stagione diA. Come annunciato dal presidente Gravinapubblicati glidelle decisioni arbitrali sucontroversi DIALOGO – Unaimportante inA che verrà introdotta dal prossimo campionato: con cadenza settimanale verranno pubblicati glidelle decisioni arbitrali. Ad annunciarlo il presidente Gravina nel corso della conferenza stampa indetta dai vertici AIA. Queste le sue parole: «A seconda delle chiusure delle partite, l’legato agliche sono stati oggetto di discussione o diche chiedono chiarimento. Noi faremo questo perché non abbiamo nulla da temere. Vogliamo che ci sia la massima trasparenza. Lo ...