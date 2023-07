Arbitri | Marco Serra tra i dismessi | Irrati e Valeri vanno al Var | Bonacina uno dei cinque promossi

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Arrivano le conferme ufficiali dalla conferenza di fine stagione dell’Aia, l’associazione italiana, sugli organici della stagione 2023/2024. Sono otto glieffettivi in forza quest’anno alla CAN A-B che lasciano,di questi sonoper “motivate valutazioni tecniche”, su tutti spicca il nome di(dal 2015 in CAN B prima dell’unificazione degli ultimi due anni), famoso per il gol annullato a Messias due stagioni fa e nell’annata da poco conclusa per la vicenda della lite con José Mourinho, che probabilmente ha definitivamente segnato la sua permanenza. Salutano anche Giampiero Miele di Nola (secondo anno), Matteo Gariglio di Pinerolo, Francesco Meraviglia di Pistoia, Daniele Paterna di Teramo (tutti secondo anno ma con una stagione precedente nella ...