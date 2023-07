Elon Muskla forza lavoro di Twitter. Dopo il suo combattuto insediamento in Twitter, Elon ... Come ricorda il 'Fatto Quotidiano', nel 1997 anchesi trovava in cattive acque e per salvare ...Elon Muskla forza lavoro di Twitter. Dopo il suo combattuto insediamento in Twitter, Elon ... Come ricorda il 'Fatto Quotidiano', nel 1997 anchesi trovava in cattive acque e per salvare ...

Apple dimezza i piani di produzione del suo visore WIRED Italia

Intel e Netflix presentano una tecnologia basata su codec AV1 che dimezza la banda richiesta per lo streaming pur conservando la qualità.