AppIO | il portafoglio digitale per una amministrazione a prova di Europa

(Di lunedì 3 luglio 2023) Offrire una serie di servizi, grazie alla compresenza nel proprio wallet di identitàdi documenti pubblici, come la carta di identità, la patente, la tessera sanitaria, la tessera elettorale, e di documenti personali è un importante obiettivo per il cui raggiungimento l’Unione europea sta lavorando alacremente, anche con lo scopo di rafforzare il concetto di identità, europea, sicura e affidabile. L’importanza del Regolamento eIDAS Nel 2014 veniva emanato il Regolamento n. 910, meglio conosciuto come Regolamento eIDAS, attraverso cui si dava ulteriore slancio al processo di digitalizzazione e dematerializzazione già avviato a livello nazionale da alcuni Stati. Il regolamento si pone come obiettivo la necessità di uniformare la disciplina normativa in merito a tematiche quali le firme elettroniche, il valore giuridico dei documenti ...