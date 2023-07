La capitale del Sudan, Khartoum, è nuovamente scossa anche oggi dal fuoco'artiglieria pesante dei paramilitari e'esercito, assediato su più fronti e che chiede ancora una volta il rinforzo dei civili in una guerra senza fine dopo circa tre mesi. I combattimenti "sono iniziati intorno alle quattro del ...Ancora, i cinque ragazzi hanno letto un passo'enciclica 'Laudato Sì' di Papa Francesco , al quale si erano rivolti anche nei giorni di Roma per chiedergli un'intercessione per la condanna subita ......la decisione della Corte d'di Venezia che ha recentemente qualificato come "intermediazione illecita di manodopera" l'organizzazione della prestazione lavorativa di alcuni dipendenti'...

Appello dell'esercito del Sudan ai civili, 'arruolatevi' - Mondo Agenzia ANSA

La capitale del Sudan, Khartoum, è nuovamente scossa anche oggi dal fuoco dell'artiglieria pesante dei paramilitari e dell'esercito, assediato su più fronti e che chiede ancora una volta il rinforzo d ...(LaPresse) "Abbiamo lanciato un appello alla prermier Meloni sul Pnrr, ormai tre mesi fa, ma non ci ha mai risposto. Oggi continua ad andare ...