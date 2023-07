Appalti pubblici pilotati all’ospedale Papardo di Messina in cambio di posti di lavoro. Arrestati l’ex deputato regionale Catalfamo e un medico

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 luglio 2023)diindidi. Con l’accusa di tentata concussione e corruzione, i finanzieri del comando provinciale dihanno arrestato, Antonio, e la dirigente, Francesca Paratore, in servizio presso il noto nosocomio siciliano. Per entrambi sono stati disgli arresti domiciliari. Le indagini sono scaturite da una serie di procedure di gara riguardanti l’ospedale messinese ritenute sospette in quanto riconducibili a un soggetto che “all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di...