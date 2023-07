Appalti e assunzioni al Papardo di Messina | arrestato ex deputato Ars

(Di lunedì 3 luglio 2023) Arresti domiciliari per un exdell'Assemblea regionale siciliana e per un dirigente e medico dell'Azienda ospedalieradi. I due sono coinvolti in una inchiesta della Procura diche ipotizza i reati di tentata concussione e corruzione. Le indagini, portate avanti dal Comando provinciale della guardia di finanza, hanno acceso i riflettori su alcune gare dell'Aziendache, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero state "condizionate" da interessi privati riconducibili al politico e al dirigente medico.Secondo la guardia di finanza, i due avrebbero tentato di agevolare persone a loro vicine imponendo la loro assunzione nelle ditte private che si aggiudicavano gliper i servizi di pulizia e sanificazione dell'ospedale. Altre persone sarebbero ...

Secondo l’accusa, i legami personali tra i soggetti coinvolti avrebbero favorito l’inserimento di persone vicine nelle ditte private che si aggiudicavano gli appalti per i servizi di pulizia e ...MESSINA – Un ex parlamentare regionale e un dirigente medico sono stati arrestati a Messina per tentata concussione e corruzione. In azione la guardia di finanza, che ha eseguito due ordinanze ...