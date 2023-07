"Apocalisse nucleare probabile". Cosa nascondono le parole di Medvedev

03 lug 10:20 Medvedev: l'è abbastanza probabile 'Noterò una cosa che i politici di ogni genere non amano ammettere: un'non è solo possibile, ma anche ...Leggi anche Ucraina, Medvedev: "è probabile" Wagner, stop operazioni per un mese. Ecco il 'bilancio' di Prigozhin Ucraina, morta a 37 anni scrittrice Victoria Amelina: ferita in ...probabile: la Russia ci prepara alla fine del mondo I sei membri della delegazione del Partito repubblicano hanno in programma incontri con la presidente di Taiwan, Tsai Ing - wen,...

Dmitry Medvedev è tornato a minacciare l'Occidente evocando una possibile "apocalisse nucleare". L'ex presidente russo è costretto ad usare una simile retorica per salvaguardare la sua posizione all'i ...Continuano gli attacchi russi in territorio ucraino, l’ultimo è stato sferrato utilizzando 17 droni. Kiev annuncia di aver riconquistato 37 chilometri quadrati in una settimana. Pechino: “Rafforzare r ...