(Di lunedì 3 luglio 2023) Leggi Anche Ictus, uno studio del Sanspiega perché negliil danno è peggiore Come funziona' prende spunto dai sistemi di ciclismo al chiuso con...

Leggi Anche Ictus, uno studio delRaffaele spiega perché negliil danno è peggiore Come funziona Telecyclette 'Telecyclette' prende spunto dai sistemi di ciclismo al chiuso con realtà virtuale . Indossando un visore, ......Giuseppe di Milano (Associazione Monte Tabor) e Residenza il Trifoglio di Torino (Cooperativa Sociale Bios), dove verranno condotte le attività di test con gli, che inizieranno in ......5 milioni di Fse plus sarà impossibile prendersi cura deglie spezzare la loro solitudine. &... denunciato 53enne Potrebbe anche interessarti Velimna, Sulle strade di PonteGiovanni esposte ...

Anziani, il San Raffaele presenta "Telecyclette", la riabilitazione con la realtà virtuale TGCOM

L'iniziativa ha l'obbiettivo di far fronte all'isolamento fisico e al declino dell'attività motoria degli ospiti delle strutture assistite ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...