Antognoni | “Under 21 uscita immeritamente dall’Europeo Senza Amrabat la Fiorentina perde qualcosa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un cuore diviso fra l’azzurro e il viola. Sarebbe questa la distribuzione dei colori equa del cuore di Giancarlocon la parte viola ovviamente appartenente alla, mentre quella azzurra alla Nazionale Italiana.ha parlato a margine del Premio Fair Play Menarini, in occasione di un evento in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze proprio dell’Italia (21 in questo caso) e sul mercato prossimo della. Le parole disull’21: ” L’Italia èun po’ immeritatamente perché nella prima partita ci sono state tutte le vicende negative che si sono create perché non c’era il Var. Sono dispiaciuto soprattutto per la squadra e per l’allenatore che conosco molto bene, Paolo Nicolato, perché non ...