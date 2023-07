Anticipazioni Temptation Island 2023 | lo spoiler involontario | il concorrente non c’è nel filmato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Manu ha accettato il falò di confronto? Sembrerebbe essere questa l’anticipazione (?) in vista della seconda puntata in onda stasera su Canale 5 in prima serata. A scatenare la curiosità dei fan del programma un indizio, o presunto tale, rivelato dallo stesso profilo Instagram ufficiale diin merito al falò di confronto tra Manu e Isabella il cui esito dovrebbe essere rivelato stasera in tv. In realtà il video non riguarda nemmeno loro direttamente ma Davide Rosati, un altro dei protagonisti di questa edizione. Ebbene, in un frame si vedono uscire uno dopo l’altro tutti i fidanzati dal pinnettu: e il dettaglio non è sfuggito al popolo della rete. Manu ha accettato il falò di confronto? Ultime news Tra i ragazzi a mancare è proprio Manu. Che sia dunque una riprova del fatto che il falò chiesto la scorsa puntata ...