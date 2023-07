Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 3 luglio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 3Curro si rende conto dell’atteggiamento quasi di odio che Cruz (Eva Martin) dimostra chiaramente nei suoi confronti e non riesce a comprenderne il motivo.La ...

Riusciranno a liberarsi di questo giogo terribile La: Jana cerca di legare con Curro Jana ha incontrato Curro finalmente. La ragazza si renderà però conto che il giovane non ...... le fa unadegna di nota: lei è e sarà per sempre dalla sua parte . Qui la trama completa di Terra Amara . Scopriamo tutte lesettimanali di Terra Amara dal 26 giugno al 2 ...Ecco ledelle trame de La, in onda su Canale 5 dal 3 al 7 luglio 2023 alle 14:45. La nuova soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ...

La Promessa Anticipazioni 3 luglio 2023: Jimena torna alla tenuta. Manuel è spacciato ComingSoon.it

TvBlog svela i primi dettagli sul palinsesto di Canale 5 per la prossima stagione televisiva. Grande Fratello Vip 8, Io canto e Tu si que vales apriranno il plotone delle prime serate, seguiti da una ...La promessa continua con nuove puntate su Canale 5 e presto le trame torneranno a concentrarsi sull'amore impossibile tra Manuel e Jana. Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, il marchesino av ...