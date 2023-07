Annullato un party riservato a sole donne musulmane

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - È statoilin piscina perin programma l'8 luglio in un acquapark di Limbiate. Lo apprende l'AGI. L'iniziativa aveva provocato l'indignazione dell'eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri, membro della commissione per i diritti dellee della parità di genere di Bruxelles, che aveva parlato di "segregazione femminile". I rappresentanti delle 'Piscine al Gabbiano' di Limbiate (Monza), dove si sarebbe dovuto svolgere il, spiegano di avere deciso di annullare l'evento per "le restrizioni non in accordo coi nostri ideali". Il Bahjia (in arabo "gioia, felicità") Pool, organizzato da una società privata, doveva esseresolo al pubblico femminile con sdraio, lettini, area picnic e un ...

AGI - È statoilin piscina per donne musulmane in programma l'8 luglio in un acquapark di Limbiate, nel Milanese. Lo apprende l'AGI. L'iniziativa aveva provocato l'indignazione dell' eurodeputata ...

MILANO. È stato annullato il party in piscina per donne musulmane in programma l’8 luglio in un acquapark di Limbiate, nel Milanese. L'iniziativa aveva provocato l'indignazione dell'eurodeputata ...L'evento era rivolto principalmente alla comunità femminile islamica. L'europarlamentare leghista Tovaglieri aveva parlato di «autosegregazione» ...