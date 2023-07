Anguria | regina dell’estate | ricca di proprietà e ideale per la dieta

Leggi su dilei

(Di lunedì 3 luglio 2023) Fruttoper eccellenza, l’è amata da grandi e piccini e non manca mai sulle tavole estive. Piace proprio a tutti grazie alla sua polpa croccante, fresca e dissetante. Ma è anche un frutto ricco di micronutrienti utili al benessere ed è poco calorico. È uno spuntino perfetto per metà mattina o metà pomeriggio, oppure come ingrediente per gustosi sorbetti, macedonie o perfino per le insalate. L’è anche perfetta per chi vuole tornare in forma. Èd’acqua e sali minerali, con un apporto calorico piuttosto basso (circa 16 ogni 100 grammi) e un alto potere saziante. Insomma è un vero superfood che fa bene e rende più belle, perché i fitocomposti antiossidanti che contiene contrastano l’azione dei radicali liberi, favoriscono la produzione di melanina e rallentano l’invecchiamento della ...