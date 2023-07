Andreoletti-Benevento | c’è l’ufficialità | annunciato lo staff

Ilha scelto l'ex Pro Sesto, il neo promosso Catania ha scelto Tabbiani in sostituzione di Ferraro, la Juve Stabia ha da poco ufficializzato Guido Pagliuca, dopo la separazione ......è molto fluido in queste ore. Il d.s. Carli ha un bel da fare visto che ci sono 11 calciatori sotto contratto che devono essere ceduti e altri da portare alla corte del mister. ...Dopo un breve sopralluogo di una struttura che ilconosce benissimo, si è passati all'...prima di cominciare a scendere in campo per preparare la nuova stagione agli ordini di

Il Benevento annuncia Andreoletti: i dettagli Ottopagine

Settimana decisiva per molti aspetti: dalla formalizzazione e deposito dei contratti di Andreoletti e del suo staff (il nuovo ... si esaurito il 30 giugno scorso e ieri ha dato l'addio al Benevento ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...