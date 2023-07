Andrea Delogu | svelato il suo segreto di bellezza | “Fa male ma ne vale la pena”

(Di lunedì 3 luglio 2023), grazie al suo incredibile outfit, nel corso del fine settimana è riuscita a catturare l’attenzione degli spettatori più attenti del Tim Summer Hits, il nuovo programma musicale, presentato in compagnia di Nek su Rai 2. Durante la puntata di ieri, domenica 2 luglio 2023, la conduttrice 41enne, infatti, ha sfoggiato un lungo abito fucsia firmato Alba Ferretti e caratterizzato da una scollatura molto particolare che lasciava intravedere il decolleté: “Ma come fa a tenersi su?”, si sono domandati alcuni utenti sui social. Tra le ultime storie pubblicate su Instagram,ha voluto condividere con le migliaia di followers il piccolodipensato appositamente per indossare un abito così scollato senza bisogno di portare il reggiseno: “Così vi tolgo ...

L'evento sarà presentato dae Nek e sarà possibile seguirlo sia tramite radio sia tramite video'. Prendendo parola a turno, i sindaci e assessori romagnoli presenti descrivono ...Su Instagram , come aveva fatto in precedenza, anche Elisabetta Greograci si è mostrata con indosso il vestito, in un post che racchiude alcuni momenti della serata di Battiti Live . I ...Il più grande evento musicale televisivo dell'estate, condotto dae Nek , farà rotta in piazzale Fellini, nella splendida cornice affacciata sulla spiaggia di Rimini , portando sotto i ...

La prima puntata del Battiti Live su Italia 1 cerca di animare l’estate nonostante la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Gabry Ponte re della giostra, mentre i Coma Cose si perdono in ...Da venerdì a domenica condurranno lo show musicale di Rai 2 con settanta artisti da piazzale Fellini per la Notte Rosa .