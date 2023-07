Ancora violenze in Francia nel fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il ministero dell'Interno francese Gerald Darmanin ha detto che questa notte 157 persone sono state fermate per lescoppiate dopo l'uccisione da parte della polizia, martedì scorso, di Nahel Merzouk, un giovane di 17 anni a Nanterre, nella banlieue parigina. Il numero dei fermi è inferiore rispetto ai giorni scorsi. La sesta notte di proteste inè stata infatti relativamente più tranquilla. La notte precedente, al contrario, quella tra sabato e domenica nel sobborgo parigino L'Haÿ-les-Roses, mentre il sindaco Vincent Jeanbrun era asserragliato all’interno del palazzo comunale sotto assedio, alcuni manifestanti violenti hanno lanciato un'auto in fiamme contro la sua casa e hanno ferito sua moglie che cercava di fuggire con i loro due figli. Jeanbrun ha presentato denuncia contro ignoti per tentato omicidio. Il ministro ...