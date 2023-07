Anche l' arte diventa veloce | la fast art di Greg Goya

(Di lunedì 3 luglio 2023) su Tg. La7.it - Esistono lafashion e ifood, addirittura ilsex. Perché, allora, non potrebbe essercilaart ?sì, "che si crea in poco tempo ...

Esistono la fastfashion e i fastfood, addirittura il fast sex. Perché, allora, non potrebbe essercila fast artveloce sì, "che si crea in poco tempo e si consuma altrettanto velocemente", per dirla con le parole di chi l'ha creata, Greg Goya . Ventiquattro anni, studente di ......per esaltare La Settimacreando delle importanti e significative connessioni tra il cinema ed i giovani. Generation Film Fest è un evento che si pone un obiettivo non solo culturale ma...Chissà se tutti vorranno impegnarsi nella nostra attività, o preferiranno dedicarsi all', ... saranno loro a sceglierlo, ma con "le spalle coperte", come direbbero i nostri nonniin Italia. ...

Intervista a Giuliano Zanchi sul discorso di Papa Francesco agli artisti Artribune

L’ex premier si muove da sé ma non è l’unico: ecco i politici che guardano con attenzione al regime saudita (e meno ai diritti civili). In questa legislatura ...È uno dei capisaldi della nostra salute e, nello stesso tempo, una risorsa che a molti sfugge via. Per diverse persone dormire è infatti quasi un miraggio. L’insonnia è una condizione molto comune, vi ...