Analfabeta fino all’età di 16 anni | a 26 anni si laurea a pieni voti | la storia del riscatto di Chloe

A 16 anni non sapeva né leggere né scrivere, dieci anni dopo si è laureata con lode all'università: è una storia che ha fatto il giro del mondo quella di Chloe McRoberts, 26enne scozzese che soffre di ...La decisione di mettersi in gioco - Chloe ha ricominciato da zero appena ha avuto una seconda possibilità, questa volta offerta da un progetto finanziato dal suo Comune in Scozia, che ora spera possa ...

Analfabeta fino a 16 anni, a 26 anni si laurea: la storia di Chloe fa il giro del web TGCOM

La storia di Chloe McRoberts, che a causa della sua dislessia e di altri problemi di comportamento e apprendimento, era stata costretta ad abbandonare gli studi. Dieci anni dopo, grazie a un progetto ...Le sue lacune oltre a problemi di natura comportamentale, l'avevano spinta ad abbandonare gli studi. Poi, grazie alla sua determinazione, ha ottenuto il massimo dei voti alla Glasgow Caledonian Univer ...