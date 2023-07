(Di lunedì 3 luglio 2023) La decisione di mettersi in gioco -ha ricominciato da zero appena ha avuto una seconda possibilità, questa volta offerta da un progetto finanziato dal suo Comune in Scozia, che ora spera possa ...

La decisione di mettersi in gioco - Chloe ha ricominciato da zero appena ha avuto una seconda possibilità, questa volta offerta da un progetto finanziato dal suo Comune in Scozia, che ora spera possa ...Chloe McRoberts è riuscita a laurearsi con il massimo dei voti alla Glasgow Caledonian University. Questa notizia sarebbe normale, se non fosse per il fatto che Chloe, durante l'adolescenza, non ...

Analfabeta fino a 16 anni, a 26 anni si laurea: la storia di Chloe fa il giro del web TGCOM

Analfabeta fino a 16 anni, dislessica e con problemi di natura comportamentale: tutti elementi che aveano costretto Chloe McRoberts ad abbandonare gli studi senza conseguire nessun titolo di studio. P ...Chloe McRoberts è riuscita a laurearsi con il massimo dei voti alla Glasgow Caledonian University. Questa notizia sarebbe normale, se non fosse per il fatto che Chloe, durante l'adolescenza, non sapev ...