An Megastore | spopola su TikTok il negozio cinese di Roma che vende veramente di tutto

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nome: AnPiattaforme: Instagram,Città:Categoria: Esercizio commercialeIndirizzo: via Giacomo Bove 11-19 Cos’è AnI video girati all’interno delsono ormai virali e capitano, per forza di cose, sotto i nostri occhi quando scorriamo le reel. Anè undi, ma non uno dei tanti. Se da una parte i bazaar cinesi sono noti per essere forniti in ogni settore – abbigliamento, cosmetici, elettronica – l’Anè qualcosa di più. Sue Instagram sono ormai virali i video girati dai clienti che si interfacciano con i proprietari Angela e Ale e chiedono loro ogni tipo di prodotto come se fosse una sfida: “Gira voce che qui avete ...