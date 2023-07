Amici 22 | Isobel Kinnear avvistata a Rimini con Cricca | “Stanno insieme ufficialmente” | la segnalazione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 3 luglio 2023)sono state una delle coppie più amate di22: lei vulcanica ballerina australiana e lui romantico cantautore di Riccione si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola, ma purtroppo a causa della pressione e delle continue prove a cui entrambi erano sottoposti le cose tra loro non sono andate come sperato., infatti, ha deciso di mettere un punto alla storia con il compagno per concentrarsi appieno sulla danza, mentreha svelato di aver più volte cercato di recuperare la situazione, ma senza successo. Una volta fuori, il cantante ha ribadito il suo amore per la diciannovenne australiana, la quale dal canto suo ha ammesso di essere disposta a riprovarci con l’ex allievo per vedere come potrebbero evolversi le cose. In queste ultime ...