Americani pazzi per le dolomiti (ma più dei rifugi che delle passeggiate)

Leggi su agi

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - Passeggiate. A piedi o in bicicletta. In inglese, trail running. Uno sport e è al tempo stesso una moda, esplosa negli ultimi 15 anni, ma che offre a chi lo pratica di percorrere sentieri lontani da strade asfaltate e che portano verso colline e montagne. Secondo il New York Times, che cita dati della Outdoor Foundation, il numero diche dice di averle fatte “è triplicato tra il 2007 e il 2021”, tanto che aziende del tempo libero e del “fuoriporta” offrono vacanze sia negli Stati Uniti sia all'estero. Le mete più gettonate? Secondo il sondaggio sono le, catena montuosa del nord d'Italia, ai confini con l'Austria, che vanta vertiginose rocce appuntite, ottimo cibo e una vasta rete di sentieri. Le Alte vie, come sono chiamate, non sono percorsi semplici, spesso sono anzi ...