Americani pazzi per le dolomiti ma più dei rifugi che delle passeggiate 

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - Passeggiate. A piedi o in bicicletta. In inglese, trail running. Uno sport e è al tempo stesso una moda, esplosa negli ultimi 15 anni, ma che offre a chi lo pratica di percorrere sentieri lontani da strade asfaltate e che portano verso colline e montagne. Secondo il New York Times, che cita dati della Outdoor Foundation, il numero diche dice di averle fatte “è triplicato tra il 2007 e il 2021”, tanto che aziende del tempo libero e del “fuoriporta” offrono vacanze sia negli Stati Uniti sia all'estero. Le mete più gettonate? Secondo il sondaggio sono le, catena montuosa del nord d'Italia, ai confini con l'Austria, che vanta vertiginose rocce appuntite, ottimo cibo e una vasta rete di sentieri. Le Alte vie, come sono chiamate, non sono percorsi semplici, spesso sono anzi ...

Il calcio sta crescendo, e lo conferma l'ingaggio a Miami, nella lega Mls, di Leo Messi , il giocatore più forte al mondo, ma neanche lui potrà fare molto per convincere glia cambiare. ...... c'è un solido profitto per gli, rappresentato dalla possibilità di impegnare Mosca a ... Gli ucraini qui sono usati semplicemente comeseparatisti russi, conducendo, di fatto, una grande ...Il fenomeno Mare Fuori è balzato in prima pagina nell'edizione domenicale del New York Times . Il giornalista Jason Horowitz ha raccontato con entusiasmo ai suoi lettoriuna giornata sul set della serie 'Steamy Hit', evidenziando la passione dei fan e il merchandising generato dal progetto nato da un soggetto di Maurizio Careddu e Cristiana Farina. " Gli ...

Perchè gli americani vanno pazzi per il Milan Nxwss

È un ibrido tra calcetto e sfide a basket da playground. Il campo è tondo e non rettangolare, ha tre porte e non due. Ecco come funziona ...Anche al suo terzo incontro con l'Inter Miami, Lionel Messi ha mostrato tutta la sua classe. Nemmeno un temporale ha saputo fermare il campione del mondo argentino in una partita di Coppa negli Stati ...