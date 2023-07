American Psycho | Christian Bale | Mi avevano detto che avrebbe distrutto la mia carriera

(Di lunedì 3 luglio 2023) L'attore era stato inizialmente avvertito sull'accettare il ruolo, ma la parte contribuì alla sua consacrazione e a fargli poi ottenere il ruolo di Bruce Wayne/Batman nella trilogia di Christopher Nolan. Nonostante oggi siamo perfettamente consapevoli del fatto che conha dato la svolta definitiva alla suaa Hollywood, all'attore Premio Oscar fu suggerito più volte di non accettare la parte di Patrick Bateman, poiché gli sarebbela. All'epoca della lavorazione del film, tutti volevano Leonardo DiCaprio nel ruolo di protagonista, ma la regista Mary Harron aveva sempre avutoin mente. Lo stesso attore ha ricordato di come gli venisse sconsigliato spesso di partecipare al film: "Ho ricevuto un ...

American Psycho, Christian Bale: "Mi avevano detto che avrebbe ... Movieplayer

