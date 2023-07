Amadeus Scatena il Caos | Chi Sono i Bersagli Delle Sue Parole Polemiche?

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un post criptico diha mandato in tilt i social media, suscitando curiosità e speculazioni. Le suehanno preso di mira qualcuno, ma chi? Scopri l’identità dei destinatari e le reazioni infuocate dei fan in questa storia che ha scosso il mondo dell’intrattenimento. #Poche ore fa,ha pubblicato un post su Instagram che ha attirato l’attenzione dei suoi fan. Il tono del suo messaggio è stato molto polemico, affermando: “Anche un idiota può sembrare intelligente quando sta zitto. Purtroppo, gli idioti vogliono sempre parlare.” Chi era il destinatario di questo messaggio da parte del presentatore del Festival di Sanremo? Alcune persone ipotizzano che si tratti di una risposta indiretta alle critiche di Vittorio Sgarbi e Morgan durante una serata al MAXXI, che è ...

Tra un'esibizione e l'altra a condurre la serata si sono alternati, con foglietto di ... che prima incanta il pubblico con Blu celeste e poile ultime energie con Notti in bianco . A ...In realtà, chi segue il cantante sui social sa che la piccolal'ilarità della famiglia ...stravolge ancora il Festival: come cambierà il regolamento Il rapper non ha potuto non ...... Ada d'Adamo, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri •farà ancora un ... Le telefonate segrete che inguaiano D'Alema Qn: Operazione riuscita Il Fatto: La pacela ...

Amadeus su Instagram dopo le parole di Sgarbi: “Gli idioti vogliono sempre parlare” la Repubblica

Sanremo 2024, Morgan all'attacco di Amadeus: "Non capisce niente di musica, sfrattiamolo". Il conduttore replica su Ig con un post sibillino.“Gli idioti vogliono sempre parlare”: Amadeus sbotta in un post su Instagram e il web si scatena. La verità sulle parole contro Morgan e Sgarbi ...