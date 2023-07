Amadeus | frase choc sui social Con chi se la prende il direttore di Sanremo

(Di lunedì 3 luglio 2023)contro qualcuno. Ma chi? Mistero, per adesso. Il conduttore eartistico diha scritto unaa effetto su Instagram. Eccola: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Non si sa bene a chi possa essere rivolto ma qualche sito scrive che possa essere rivolto a Vittorio Sgarbi e Morgan. Infatti, nei giorni scorsi i due hanno detto frasi a effetto controe il suo Festival che ha conquistato tutti sdoganando sul palco dell'Ariston ogni genere musicale. “Domani mi occuperò del caso, è possibile che didebba occuparsene? Potrà fare il presentatore ma non deve scegliere le canzoni, che roba è? Comunque domani cominciamo a ...

... ovvero, che senza volersi dilungare in sterili polemiche ha deciso di voler affidare la sua risposta ai social . In un post condiviso su Instagram, il conduttore ha pubblicato la"In ...Ladi, che in poche ore è diventata di tendenza su Twitter, nonostante il cattivo funzionamento dei social di Elon Musk in queste ore, dice: " In silenzio anche un idiota può sembrare ..., la cui conduzione di Sanremo 2024 sembra essere ancora in forse , non specifica a chi si ... se già non si fosse capito, la posizione di chi ha scritto quella. . Ma a chi si riferisce L'...

Amadeus solleva polemiche su Instagram: a chi si riferiscono le sue ... Movieplayer

Amadeus duro post contro Sgarbi e Morgan, "Gli idioti vogliono sempre parlare" la risposta del conduttore alle accuse ...Amadeus ha condiviso su Instagram una frase che sembra essere rivolta a qualcuno in particolare, anche se il conduttore di Sanremo non ha specificato il destinatario.