Alvaro Bautista | “Possiamo essere forti su qualsiasi circuito”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Toprak Razgatlioglu gli aveva soffiato il primato in superpole, ma in gara 2non è riuscito a superarlo nessuno. Primo posto riconquistato e altri punti importanti messi in cascina per la classifica generale da parte dello spagnolo, ormai sempre più leader. La sua gioia la si è vista anche nelle dichiarazioni del post gara. Ecco cosa ha riferito.: “sue insituazione” (Credit foto – Andrea Bonora Agenzia)Queste dunque alcune delle parole del pilota spagnolo raccolte da corsedimoto: “In Superpole Race il passo è stato incredibile. Mi è piaciuto il sorpasso su Rea, perché sono riuscito a mantenere la linea e a non perdere la ...

La Superbike regala il primo podio (3° posto) a Danilo Petrucci. Tutto sul circo inglese di Donington, in gara 2. Gara dominata dache ha battuto Toprak Razgatlioglu. Petrucci finisce terzo per la grande soddisfazione non solo del pilota ternano ma di tutto il Team Barni. Petrucci è anche il primo dei piloti ...Specialmente la Superpole Race , dove Toprak Razgatlioglu è riuscito a interrompere lo strapotere die conquistare la vittoria sul campo. Il turco ha dettato il ritmo da subito ...A metà gara, però,ha rotto gli indugi attaccando alla prima curva, la Renegade, il pilota Yamaha vittorioso nella Superpole Race. Toprak ha risposto all'Old Hairpin in fondo alla ...

Superbike, Alvaro Bautista: vincere a Donington ha un significato importante Corse di Moto

Penso che sarete contenti. Oggi non ho vinto tutte e tre le gare. Quando vinco sento che molti si lamentano, oggi nessuno potrà dire nulla. Naturalmente sto scherzando. Inizialmente mi sentivo al limi ...Ecco cosa hanno dichiarato i piloti che sono saliti sul podio di Gara2 a Donington Park Come è andato questo weekend Penso che sarete contenti. Oggi non ho vinto tutte e tre le gare. Quando vinco sen ...