Alluvione | Figliuolo | sopralluogo e a breve arriverà portafoglio

(Di lunedì 3 luglio 2023) "In questo momento ho fatto solo un" sulle zone alluvionate in Romagna. "Poi ritengo che aanche il. I piani chiaramente vanno fatti, vanno dati un perimetro d'...

Lo ha detto il commissario alla ricostruzione post, il generale Francesco Paolo, al termine di un incontro nella sede della Regione Emilia - Romagna con i sindaci e le parti ...Il generalecommissario per l': dopo la sfida del Covid, la ricostruzione dell'Emilia federico capurso 27 Giugno 2023 Gli unici numeri annunciati oggi nella conferenza stampa ...Il commissario straordinario alla ricostruzione post -si è rivolto subito al sindaco Zattini dopo aver sorvolato in elicottero proprio l'intera area del forlivese per vedere con ...

Alluvione, al generale Figliuolo le cooperative presentano sette punti chiave per la ricostruzione CesenaToday

Così il commissario alla ricostruzione post-alluvione Francesco Paolo Figliuolo, parlando accanto al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dopo il sopralluogo e gli incontri di oggi con ...Primo sopralluogo del commissario Figliuolo in Emilia-Romagna: "L'impegno è massimo, bisogna ascoltare le esigenze".