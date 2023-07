(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo i fumiincendi canadesi, Newè alle prese con una nuova emergenza, ovvero sciami di minuscolibianchi che hanno invaso i cieli di Brooklyn e Manhattan. A documentare l'insolito evento, motivo di spavento e disturbo, sono gli stessi newesi che postano foto e video sui social, con commenti anche ironici sul fatto di «non poter aprire la bocca mentre si cammina per strada». Tutti si interrogano sull'origine dell'«invasore» e sul perché di tale presenza nella Grande Mela. «Si tratta di afidi, che sono generalmente partenogenetici, il che significa che le femmine partoriscono femmine in modo che le loro popolazioni, nelle giuste condizioni ambientali, proliferano», ha spiegato a Eyewitness News Jody Gangloff, dell'Università di Cornell. ...

... la carne coltivata rappresenta il futuro per la sostenibilità principalmente. Speriamo ... i rischi: i nostri approfondimenti Cos'è e come funziona It - Alert, il nuovo sistema di......anche rafforzato i poteri del 'garante dei prezzi' con la istituzione del 'Comitato di... difende gli interessi del lavoro e della produzione, coniuga le esigenze della transizione, ...... soluzioni innovative e sostenibili per il mondo del mare, una risorsaed economica che ...] Cronaca In Primo Piano Savonameteo, i provvedimenti del Comune di Savona Posted on 24 ...

Usa, altra allerta ambientale a New York: città prigioniera degli insetti volanti Il Tempo

Dopo i fumi degli incendi canadesi, New York è alle prese con una nuova emergenza ambientale, ovvero sciami di minuscoli insetti volanti ...It-alert, partono i test sul sistema di allerta nazionale della Protezione civile, che entro l'anno arriverà in tutto il Paese ...