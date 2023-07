(Di lunedì 3 luglio 2023) In queste ore è spuntata una nuova. Le autorità hannodaluno: tutti i dettagli dell’avviso. Non si fermano i controlli del Governo sui prodotti messi in. Sta facendo scalpore una nuovariguardante un tipo dipresente sugli scaffali dei supermercati. Il Ministero della Salute ha quindi optato per il ritiro, andiamo a vedere di quale alimento si tratta. Un nuovo ritiro da parte del Ministero della Salute – ilovetrading.itNon finiscono mai i controlli del Governo Italiano sui prodotti venduti negli scaffali dei supermercati, il tutto per preservare la salute dei consumatori. Sono infatti tanti i rischi quando si assumono dei cibi contaminati. In queste ore sono ...

... specialmente in quello, emergono ancora spinte speculative: come pensate di ...in cui abbiamo anche rafforzato i poteri del 'garante dei prezzi' con la istituzione del 'Comitato di...Le autorità francesi sono ancora ina Parigi, anche se la sesta notte di disordini è stata ... I ministri hanno affermato che i messaggi e i video sui social media 'contribuiscono ad...C'è anche un potenziale impatto sulla sicurezza, perché queste correnti profonde ... i rischi: i nostri approfondimenti Cos'è e come funziona It - Alert, il nuovo sistema di...

Allerta alimentare, yogurt ritirato dal mercato: marchio famosissimo iLoveTrading

Avvistati nelle acque calabresi due esemplari di pesce scorpione Pterois miles, specie aliena originaria del Mar Rosso, il primo catturato pochi giorni fa in località ‘Le Castella’, in provincia di Cr ...In concomitanza con l'arrivo del grande caldo, in Puglia è scattato l'allarme incendi. Insieme con la dichiarazione dello stato di grave pericolosità, la Regione ...