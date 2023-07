Alle origini di una rivoluzione

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) da Neuchâtel Qui lo raccontano come un tuffo nel vuoto, almeno all’inizio: un primo passo verso l’ignoto che è stato l’inizio di un lungo cammino. Qui è dove un’azienda ha deciso di fare tutt’altro, attrezzarsi per cambiare direzione, per dare le spal passato: capire come abbandonare la produzione di sigarette, la sua storica fonte di reddito. Siamo nel Cube, che il nome lo onora nella forma: è una geometria di vetrate blu affacciate sul lago di Neuchâtel, nell’omonima placida cittadina svizzera a mezz’ora di treno dalla capitale Berna. È il centro di ricerca e sviluppo dove Philip Morris International progetta i prodotti di nuova generazione, incluso Iqos, il dispositivo che scalda il tabacco anziché bruciarlo, capace di raggiungere i 25 milioni di utenti in tutto il mondo, oltre 2,5 milioni soltanto in Italia. «Ci sono Paesi come il Giappone dove più del 30 per ...