All' avvocato astigiano Francesco Cavagnino il Premio Marco Ubertini

'Dillo alla mamma, dillo all'avvocato', la frecciatina di Marracash a Fedez Dire

Sua figlia 22enne Erika Do Rosario Nieves ha infatti chiesto un anno di prigione in Spagna tramite il suo avvocato per l'attuale presidente della Federcalcio del Camerun. La giovane non è stata ...FIUME VENETO - Botte violente in faccia e in altre parti del corpo sino ad ucciderla o - come invece ha affermato Severino Sist durante l'interrogatorio - due cadute accidentali dal letto ...