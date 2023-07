Allargamento Nembro-Selvino | al via la gara d’appalto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Bergamo. È stata avviata la procedura di appalto per l’e la messa in sicurezza della SP 36. Un’opera molto attesa dal territorio, dato che la strada mette in comunicazione gli abitanti e i numerosi turisti che frequentanocon i paesi limitrofi, e che consentirà di allargare un tratto viario di circa 100 metri situato a valle della chiesa di San Pietro nel Comune di, mediante lo scavo del versante di monte e la realizzazione di un nuovo muro di controripa per una altezza di 3,50 metri. L’opera consente di eliminare una strettoia su una curva con limitata visibilità, e di allargare la strada fino alla larghezza minima prevista dal Codice della strada di 6,5 metri. Attualmente il tratto di strada presenta restringimenti fino a 5 metri, rendendo difficoltoso il ...