Alicia Vikander | Voglio ruoli che mi spaventino

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 luglio 2023) La star di The Assessmentha dichiarato di essere desiderosa diche siano in grado si spaventarla. La star di The Danish Girlha partecipato al Karlovy Vary Film Festival in Repubblica Ceca e ha parlato del suo ultimo lavoro, lo sci-fi The Assessment, che rientra perfettamente nei progetti ai quali l'attrice ambisce. "È una parte piuttosto selvaggia. Anche il produttore ha detto 'Cos'hai intenzione di fare?' e ho detto 'Non lo so ancora'. Il che ti dà una piccola panoramica" ha spiegato"Ho detto molte volte che mi piace fare parti che mi spaventano. Mi sento come se non ci fossi mai passata". Il film è l'opera prima di Fleur Fortuné:"Per lei è …