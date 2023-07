Alessia Pifferi | i testimoni al processo | Non piangeva | Pensava molto a se stessa

non ha mai pianto. Però si lamentava e a un certo punto mi ha chiesto: 'adesso cosa succede Mi arrestano'". Lo ha raccontato in aula una vicina di casa, entrata per prima nell'..."Non ha mai piantoe mi ha chiesto 'ora che mi succede mi arrestano'". A parlare, nell'aula del processo di primo grado ad, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana, è la vicina di casa Letizia. Parole che sono state pronunciate quando la donna ha capito che la piccola, abbandonata da sola in ...... 'inizialmente ha pianto, ma non come una madre straziata'. 'Aveva detto di aver lasciato la bambina a una babysitter' Sia agli operatori sanitari che alla vicina di casa, 'ha detto ...

Alessia Pifferi a processo, teste: più preoccupata per se stessa che per la bimba TGCOM

Alessia Pifferi era "più preoccupata per se stessa, ripeteva che non era una criminale, che era una brava mamma e che non aveva fatto niente". Lo ha detto uno degli operatori del 118 testimoniando al ...La testimonianza della vicina di casa di Alessia Pifferi nel corso del processo che vede imputata la 37enne per la morte della figlia.