Al timone di Confartigianato Michela Fucile confermata per un altro quadriennio

(Di lunedì 3 luglio 2023) La presidente uscente rieletta per acclamazione dall'assemblea per il suo terzo mandato. Sul tavolo i nodi dell'accesso al credito, l'apprendistato e l'emorragia delle imprese ...

La presidente uscente rieletta per acclamazione dall'assemblea per il suo terzo mandato. Sul tavolo i nodi dell'accesso al credito, l'apprendistato e l'emorragia delle imprese ...La presidente uscente rieletta per acclamazione dall'assemblea per il suo terzo mandato. Sul tavolo i nodi dell'accesso al credito, l'apprendistato e l'emorragia delle imprese ...

Al timone di Confartigianato Michela Fucile confermata per un altro ... LA NAZIONE

La presidente uscente rieletta per acclamazione dall’assemblea per il suo terzo mandato. Sul tavolo i nodi dell’accesso al credito, l’apprendistato e l’emorragia delle imprese artigiane.