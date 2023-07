Al Fair Play Menarini un premio per la tennista Schiavone

(Di lunedì 3 luglio 2023) La milanese si aggiudica il riconoscimento nella categoria "Sport e Vita". ROMA - Continuano le sorprese della XXVII edizione delInternazionale. In attesa del Talk Show "I campioni si raccontano" di questa sera, alla rosa dei premiati del 2023 si aggiunge la leggenda del t

Al via la XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Stasera, la manifestazione dedicata ai valori sportivi dell'etica, della lealtà e del rispetto prenderà ufficialmente il via, nella città di Firenze, con il talk show "I campioni si raccontano".

ROMA (ITALPRESS) - Continuano le sorprese della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. In attesa del Talk Show "I campioni si raccont ...Firenze, 3 luglio 2023 – Alla rosa dei premiati della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si aggiunge la leggenda del tennis Francesca Schiavone, che si aggiudica il riconoscim ...