Agropoli | Villani M5S | “Riaprire subito il Pronto soccorso dell’ospedale”

La tragedia che ha colpito la comunità dirichiama l'attenzione sulla necessità diildi, al fine di garantire una tempestiva assistenza medica alla popolazione residente e ai numerosi visitatori che affollano la costa da Paestum ad Acciaroli durante il periodo estivo. Il recente incidente stradale, in cui hanno perso la vita Aniello Rozza, sua moglie e sua madre, è solo l'ultimo esempio di una serie di eventi tragici che potrebbero essere evitati se l'Ospedale difosse operativo. Non possiamo permettere che le persone debbano affrontare viaggi lunghi e rischiosi per ottenere l'assistenza medica di cui hanno bisogno in situazioni di emergenza. Il caso del giovane Tommaso ...

. 'I territori dell'intero Cilento, durante il periodo estivo, non possono rimanere privi ... A denunciarlo è la coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia. '...L'appello Lasottolinea che la preoccupa, in particolare, 'la mancanza di una risposta rapida e appropriata per le situazioni di emergenza che richiedono cure rianimative. La presenza di un ......è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginiaa ...stradale veloce tra l'autostrada A2 'del Mediterraneo' e la variante alla statale 18 ad. '...

"I territori dell'intero Cilento, durante il periodo estivo, non possono rimanere privi di un servizio adeguato di emergenza territoriale. Invece di essere potenziati nella stagione turistica estiva, ...