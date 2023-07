(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilnon è poi così lontano e si avvicina una scadenza fondamentale in tema di sviluppo sostenibile, ovvero quella degli obiettivi fissati dall'. Ricordiamo che l'è un documento sottoscritto nel 2015 dai Governi di 193 Paesi membri dell'Onu, declinato in 17 grandi obiettivi o Sustainable Development Goals – SDG's, tra i quali sradicare la povertà, proteggere il Pianeta, garantire prosperità a tutti. A cheè l'Italia rispetto a tali tematiche? Per fare un bilancio ad oggi, l'Istat ha pubblicato un resoconto sullo stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. In sintesi, dal Rapporto Istat, giunto alla sesta edizione, emerge una situazione ricca di chiaroscuri con alcune tendenze positive e altre decisamente meno. Il Rapporto ...

Ilnon è poi così lontano e si avvicina una scadenza fondamentale in tema di sviluppo sostenibile , ovvero quella degli obiettivi fissati dall'. Ricordiamo che l'è un documento sottoscritto nel 2015 dai Governi di 193 Paesi membri dell'Onu, declinato in 17 grandi obiettivi o Sustainable Development Goals " SDG's, tra i ...Siamo inoltre lontani dal target del 9% fissato dall'delle Nazioni Unite per il. Tale dato appare correlato alla presenza di lavoro minorile nel nostro Paese che interessa maggiormente, ...Re da anni dedicate alla ricerca scientifica, all'ambiente, alla cultura e al turismo; educare alla tutela del mare; rispettare l'Obiettivo 14 e 17 dell'. Redazione G.

Agenda 2030, a che punto è l'Italia Adnkronos

Il 2030 non è poi così lontano e si avvicina una scadenza fondamentale in tema di sviluppo sostenibile, ovvero quella degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030. Ricordiamo che l’Agenda 2030 è un docume ...Il 5 luglio alle ore 18.00 presso il RYCC Savoia di Napoli si terrà l’evento “Social Impact: Salute, Sociale, Sostenibilità” Non solo sostenibilità ambientale: per raggiungere gli obiettivi dell’Agend ...