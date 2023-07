Ag Frattesi | «La Roma è in vantaggio | l’Inter non può pagarlo»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole di Stefano Agresti, procuratore di Davide, sul futuro del centrocampista del Sassuolo. I dettagli Stefano Agresti, procuratore di Davide, ha parlato a Radio Radio Mattino del futuro del centrocampista del Sassuolo. LE PAROLE –: «Il Sassuolo perchiede 35 milioni di euro. Laparte daldi avere la disponibilità economica per prenderlo, cosa che non ha. I giallorossi sono in pole position e laha il 30% sulla rivendita. Il giocatore vuole crescere e non si fida ancora di andare all’estero».

piace a tutti ma al Sassuolo non è ancora arrivata un'offerta ufficiale; l'Inter ha ... ma al momento laè in vantaggio, visto che detiene ancora una percentuale di cartellino, ma lo ......altro giorno in cui Davideresta il primo nome sulla lista. Ora Tiago Pinto può sferrare l'assalto da 33 milioni totali comprendendo anche 3 milioni di bonus . È lui l'uomo scelto dalla,...L'idea, però, è quella di provare a definire quanto prima perché suci sono stati i concreti inserimenti di Milan e. Marotta e Carnevali si sono dati presto appuntamento per provare a ...

Le ultime sui due giocatori seguiti dalla Roma Davide Frattesi e Gianluca Scamacca sono due obiettivi concreti del mercato della Roma. Due trattative complicate, per diversi motivi. Angelo Mangiante, ...Llorente tornerà alla Roma via Leeds in prestito con obbligo di riscatto. Vicino anche l'ingaggio di Kristensen. Ecco tutte le operazioni in entrata in uscita dei giallorossi ...