Adidas torna a vestire l’AS Roma | le Tre Strisce sulle maglie della stagione 2023 24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Certi amori non finiscono mai, come quello tra. La società capitolina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con la famosa firmamoda sportiva. Un gradito ritorno alle origini per i giallorossi, che proprio con questa marca hanno segnato importanti tappepropria storia calcistica e quelli dei grandi campioni che hanno vestito questa maglia.firmataUn ritorno alle origini, quello che vedremo sull’abbigliamento dei giallorossi per la prossima. Gli stilistinota firma di moda ancora non hanno svelato moltonuove, ma è ...

Il like di Dybala su Instagram ha scatenato i tifosi: è un nuovo indizio per blindare il fuoriclasse Da Totti a Giannini: il rapporto- Roma con Dybala sullo sfondo Prima e dopo questo post, ...Pochi minuti dopo è arrivato anche il like di Dybala e il commento dicon l'emoticon degli occhioni. Tutto fatto In realtà arrivano frenate. Dybala vorrebbe mantenere la 21 e poi servirebbe ...È il 19 aprile del 1978 la prima volta in cui i colori giallorossi vengono utilizzati su una maglia. Quel giorno la Roma vincerà in casa contro il Verona per 2 - 1. Poco più di un mese dopo, ...

Nuova maglia Roma: torna Adidas dopo 29 anni, ufficiale l'accordo Goal Italia

L'immagine rilanciata sui social del club per annunciare l'ufficialità del nuovo sponsor tecnico. Scelto un numero particolare, che in giallorosso non viene assegnato dal 2017 ...Oggi la Roma ha ufficializzato la partnership con Adidas, il nuovo sponsor tecnico con cui il club si prepara a lanciare l'attesissima nuova maglia. E pochi minuti fa è stata lanciata la bomba ...