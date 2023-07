Addio all’amato campione | morto dopo un incidente in pista a soli 30 anni

Leggi su tvzap

(Di lunedì 3 luglio 2023)per sempre: muoreunin30– Lutto nel mondo dello sport:giovane pilota in unin moto, durante una gara dell’Irrc Sbk in Finlandia. Aveva soltanto 30: lo schianto si è rivelato fatale. L’è avvenuto ieri, domenica 2 luglio 2023, in mattinata ad Imatra. Un terribile impatto mentre il pilota stava guidando la sua moto in. Gli organizzatori dell’ Irish Superbike Racing hanno comunicato il decesso del pilota in seguito ad unin sella ad una Kawasaki in gara-2 dell’ IRRC Superbike. (continua a leggerele foto) Leggi anche: Liliana Resinovich, la ...